Трамп пригрозил ликвидацией каждому, кто приблизится к запасам урана в Иране
Президент Дональд Трамп пообещал, что США установят контроль над запасами обогащенного урана в Иране и уничтожат любого, кто к ним приблизится. Об этом он заявил во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон, беседу опубликовали на YouTube-канале Full Measure with Sharyl Attkisson.
Глава Белого дома отметил, что контроль над иранскими запасами является одним из ключевых приоритетов США. По его словам, Космические силы страны следят за любыми перемещениями рядом с ядерными объектами Ирана, а спецслужбы смогут определить каждого человека, который войдет на их территорию — его имя, адрес и номер пропуска.
«Если кто-либо к нему приблизится, мы узнаем об этом и уничтожим его», — подчеркнул Трамп.
До этого издание New York Post сообщало, что американский лидер во время конфликта с Ираном даже рассматривал возможность проведения операции с участием наземных сил США для изъятия ядерных материалов Тегерана. Пока он не дал на это разрешения
Ранее Трамп заявил, что иранские власти якобы согласились отказаться от ядерного оружия.