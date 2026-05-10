Трамп пригрозил ликвидацией каждому, кто приблизится к запасам урана в Иране

Президент Дональд Трамп пообещал, что США установят контроль над запасами обогащенного урана в Иране и уничтожат любого, кто к ним приблизится. Об этом он заявил во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон, беседу опубликовали на YouTube-канале Full Measure with Sharyl Attkisson .

Глава Белого дома отметил, что контроль над иранскими запасами является одним из ключевых приоритетов США. По его словам, Космические силы страны следят за любыми перемещениями рядом с ядерными объектами Ирана, а спецслужбы смогут определить каждого человека, который войдет на их территорию — его имя, адрес и номер пропуска.

«Если кто-либо к нему приблизится, мы узнаем об этом и уничтожим его», — подчеркнул Трамп.

До этого издание New York Post сообщало, что американский лидер во время конфликта с Ираном даже рассматривал возможность проведения операции с участием наземных сил США для изъятия ядерных материалов Тегерана. Пока он не дал на это разрешения

Ранее Трамп заявил, что иранские власти якобы согласились отказаться от ядерного оружия.