Трамп пошутил о выплате себе компенсации в 1 млрд долларов за обыски в доме

Президент США Дональд Трамп пошутил о сложном решении с назначением себе компенсации в один миллиард долларов из федерального бюджета за нарушения, допущенные ФБР во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго в 2022 году. Об этом он рассказал своим сторонникам на митинге в Северной Каролине .

Трамп пояснил, что может подать иск для выплаты компенсации и самостоятельно принять это решение. При этом он отметил, что ситуация, когда придется договариваться с самим собой, очень странная.

«Может, я выдам себе один миллиард долларов, а потом отдам их на благотворительность или оставлю деньги себе», — заявил Трамп.

Обыски в поместье Мар-а-Лаго прошли в августе 2022 года по требованию Министерства юстиции США, которое заподозрило, что после первого срока Трамп вернул не все документы с секретной информацией.

Сотрудники ФБР вынесли из дома не менее 11 папок с грифами «совершенно секретно».

Трамп назвал действия спецслужбы незаконными и подчеркнул, что мог отдать все бумаги добровольно, если бы получил необходимое заявление. После избрания лидера республиканцев на второй президентский срок уголовное производство против него прекратили.