Трамп пошутил, что стрельба прервала его игру в гольф

Бывший президент США Дональд Трамп в кругу друзей и сторонников пошутил, что не смог завершить игру в гольф из-за стрельбы и его это огорчило. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп в течение всего дня общается с друзьями и сторонниками… и шутит о том, как он был расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф», — говорится в материале.

После стрельбы возле гольф-клуба бывший глава Белого дома вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго.

На поле для гольфа Трамп был с несколькими своими сотрудниками и другом Стивом Виткоффом. Сенатор Линдси Грэм позже сообщил, что с экс-президентом все в порядке. Кроме того, Трамп поблагодарил агентом Секретной службы за помощь.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил задержание подозреваемого в предполагаемом покушении на Трампа. По его словам, он рад тому, что бывший президент не пострадал.