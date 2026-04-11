Трамп пообещал массовое помилование чиновников до конца срока

Президент США Дональд Трамп обещал советникам о планах издать указы о массовом помиловании чиновников второй администрации для защиты от вероятных преследований в будущем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«Помилую каждого, кто приближался к Овальному кабинету ближе, чем на 200 футов», — привели журналисты слова главы Белого дома.

Во время беседы с советниками в 2025 году Трамп заявлял о планах провести большую пресс-конференцию и объявить о помилованиях перед уходом с поста в январе 2029 года.

За первый год второго срока Трамп подписал около 1,6 тысячи помилований. Журналисты напомнили, что за первые четыре года у власти он одобрил лишь около 240 таких актов.

Основную массу помилований или порядка 1,5 тысяч составили участники протестов у Капитолия в январе 2021 года, которых Трамп помиловал в первый день в офисе.

В начале апреля Трамп уволил генерального прокурора США Пэм Бонди.