Трамп пообещал больше не устраивать вторжений ради демократии

Трамп: армия США больше не будет силой навязывать демократию

Армия США должна бороться с врагами Америки, а не навязывать другим странам демократию или устраивать парады трансвеститов*. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт, сообщил The Daily Beast .

«Задача вооруженных сил США — не устраивать дрэг-шоу*, не преобразовывать иностранные культуры или распространять демократию среди всех людей по всему миру под дулом пистолета. Задача военных — доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке где угодно и когда угодно», — сказал он.

Республиканец обвинил предыдущее военное руководство в издевательствах над солдатами при проведении абсурдных идеологических экспериментов, которыми являлась программа разнообразия, равенства и инклюзивности.

Нынешняя администрация, по словам Трампа, избавится от отвлекающих факторов и сосредоточит военные силы на сокрушении противников. Собравшихся на церемонии курсантов он назвал первыми выпускниками Вест Поинта золотого века Америки.

В годы правления демократа Джо Байдена на военных базах США проводились дрэг-шоу*. В 2023 году Пентагон отказался от этой практики как от не соответствующей правилам использования ресурсов.

Ранее в TikTok завирусилась реклама службы в ВМС США с участием трансвестита* Джошуа Келли. Сенаторы-республиканцы потребовали объяснений от руководства флота.

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