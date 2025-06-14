Трамп подтвердил возможность заключения ядерной сделки с Ираном

Трамп: Иран все еще хочет заключить ядерную сделку с США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран все еще заинтересован в заключении сделки по ядерной программе с США. Об этом он сказал в беседе с американским журналом The Atlantic .

Трамп в интервью изданию подтвердил, что Тегеран все еще стремится «заключить сделку». Одновременно он подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта с Израилем невозможно, если Иран получит ядерное оружие.

«Для всех замечательных людей, которые не хотят предпринимать никаких действий касаемо наличия у Ирана ядерного оружия: это не мир», — заявил экс-президент.

Между тем, авторы статьи отметили, что в течение нескольких месяцев перед ударами Израиля по Ирану Трамп публично и в частных беседах призывал израильское руководство воздержаться от военных действий. По данным издания, он просил дать ему время на переговоры с исламской республикой.

Ранее RT сообщил, что российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.