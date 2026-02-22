Трамп отправит в Гренландию госпитальное судно

США направят Гренландии плавучий госпиталь для помощи. Об этом в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы собираемся отправить в Гренландию великолепный госпитальный корабль, чтобы позаботиться о многих больных, которым там не оказывается необходимая помощь», — подчеркнул он.

Глава государства пришел к такому решению после беседы с посланником США в Гренландии и губернатором штата Луизиана Джеффом Лэндри.

Ранее на остров прибыл Король Дании Фредерик Х. Он отправился в Нук в рамках своего второго визита в Гренландию в течение года. Поездка монарха произошла на фоне притязаний Белого дома на эту территорию.

Король показался публике в черном пуховике с изображениями флагов Дании и Гренландии на левой стороне груди. В аэропорту он поздоровался с Йенсом-Фредериком Нильсеном и спикером местного парламента Кимом Кильсеном и обнял их.