Трамп ответил на слухи о звонке Путину в 2021 году

Bloomberg: Трамп не стал подтверждать слухи о звонке Путину в 2021 году

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп в беседе с Bloomberg отказался комментировать слухи о звонках российскому лидеру Владимиру Путину в 2021 году. Вместо этого Трамп высказал свое отношение к России.

«Я не комментирую это (слухи — прим. ред.), но я скажу вам, что если бы я это сделал, это было бы разумно. Если я дружелюбен с людьми, если у меня есть отношения с людьми, это хорошо, а не плохо», — заявил экс-президент.

Трамп напомнил, что Россия является ядерной державой, как и Соединенные Штаты, поэтому диалог с ней необходим.

Ранее в Кремле уже опровергли слухи о семи звонках Трампа Путину после окончания полномочий американского президента. Информацию распространил телеканал CNN со ссылкой на книгу журналиста Боба Вудворда «Война».