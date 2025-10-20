Трамп опроверг переговоры с Украиной о передаче Донбасса

Экс-президент США Дональд Трамп опроверг информацию о переговорах с Украиной по территориальным уступкам Донбасса. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на его официальное заявление.

«Трамп заявил, что он не обсуждал с Украиной уступку региона Донбасс России», — передает телеканал.

Данное опровержение появилось после публикаций о возможных переговорах по восточным территориям.

Ранее Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал согласиться на российские условия, предупредив, что в противном случае Россия «уничтожит» Украину. По данным американских СМИ, Трамп «ругался без остановки», отбрасывал карты фронта и настаивал, чтобы Зеленский согласился передать России весь Донбасс.