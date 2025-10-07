Трамп обвинил парламентариев-демократов в шатдауне

Трамп сравнил демократов с камикадзе и обвинил их в шатдауне

Прекращение работы правительства США лежит на совести демократов, которые сорвали согласование бюджета. Об этом заявил президент Дональд Трамп, трансляцию его выступления вели на сайте телеканала CNBC News .

Глава Белого дома подчеркнул, что в преддверии нового голосования демократы снова могут пойти на очередной демарш, несмотря на требование простых американцев вернуть правительство к работе.

«Именно демократы все начали. Это почти как нападение камикадзе, потому что им уже нечего терять после проигранных выборов», — заявил Трамп.

Правительство США и все государственные структуры приостановили работу с 1 октября. В эту дату закончился финансовый год, а парламент не принял новый проект бюджета. Во вторник, 7 октября, сенат рассмотрит возможность введения временных мер по финансированию. Это станет шестым голосованием.

Каждый раз сторонникам возобновления работы правительства не хватало около 60 голосов. Главной причиной несогласия стал отказ республиканцев от расширения финансирования программы медицинского страхования Medicaid и субсидии по программе Obamacare на 1,5 миллиарда долларов. Не получившие одобрения демократы отказались утверждать новый проект бюджета.

Бывший пресс-секретарь лидера демократов в сенате Эндрю Конещуски допустил, что шатдаун затянется на недели, потому что ни одна из сторон не согласилась на компромисс.