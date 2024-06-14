Трамп обсуждал с Нурмагомедовым украинский конфликт и пообещал остановить его

Экс-лидер США Трамп заявил, что обсуждал с Нурмагомедовым конфликт на Украине

Фото: РИА «Новости»

Экс-президент США Дональд Трамп обсуждал ситуацию на Украине с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и пообещал ему при возможности остановить конфликт. Об этом политик заявил в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

«Я думаю, я остановлю [конфликт] сразу после выборов», — сообщил Трамп.

Он назвал российского спортсмена одним из своих «любимчиков», отметив, что тот, «наверное, и раунда не проиграл». Об украинском конфликте они заговорили, когда Нурмагомедов подошел к Трампу сразу после боя. Экс-президент США в качестве зрителя присутствовал на турнире, состоявшемся в ночь на 2 июня, где россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье, а Нурмагомедов был секундантом Махачева.

«Хабиб <…> такой умный. Я думаю, он дружит с Путиным», — заметил Трамп.

Ранее он называл свои отношения с президентом России Владимиром Путиным «очень хорошими» и признавался, что ему комфортнее иметь дело с сильными политиками.

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