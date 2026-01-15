Трамп объявил о задержании виновника утечек по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Овальном кабинете заявил о задержании виновного в утечке информации по Венесуэле. Об этом сообщило РИА «Новости».
Американский лидер объявил, что человека, слившего данные по Венесуэле, уже нашли. Он находится за решеткой. Трамп назвал его очень плохим «сливщиком», добавив, что могут быть и другие виновники. Про них позже сообщат.
«Мы идем по их следу, но того, кто слил, нашли, и он в тюрьме, и, вероятно, он надолго там останется», — подчеркнул глава Белого дома.
США провели военную операцию в Венесуэле утром 3 января. Американские военные захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро.
В этой операции участвовало ФБР, как заявил директор бюро Кэш Патель. Его сотрудники 14 января провели обыск в доме журналиста газеты Washington Post Ханны Натансон по делу о незаконном получении и распространении секретной военной информации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американцы вторжением в Венесуэлу и захватом Мадуро нарушили международное право и отправили «коту под хвост» продвигаемые США модели глобализации.