Трамп объявил о задержании виновника утечек по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Овальном кабинете заявил о задержании виновного в утечке информации по Венесуэле. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Американский лидер объявил, что человека, слившего данные по Венесуэле, уже нашли. Он находится за решеткой. Трамп назвал его очень плохим «сливщиком», добавив, что могут быть и другие виновники. Про них позже сообщат.

«Мы идем по их следу, но того, кто слил, нашли, и он в тюрьме, и, вероятно, он надолго там останется», — подчеркнул глава Белого дома.

США провели военную операцию в Венесуэле утром 3 января. Американские военные захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро.

В этой операции участвовало ФБР, как заявил директор бюро Кэш Патель. Его сотрудники 14 января провели обыск в доме журналиста газеты Washington Post Ханны Натансон по делу о незаконном получении и распространении секретной военной информации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американцы вторжением в Венесуэлу и захватом Мадуро нарушили международное право и отправили «коту под хвост» продвигаемые США модели глобализации.