Трамп не увидел ничего странного во встрече сотен американских генералов в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп не счел необычной встречу сотен высокопоставленных американских генералов, которая должна состояться в ближайшее время в Вирджинии. Слова республиканца привел Newsmax.

Мероприятие проведут на базе морской пехоты на следующей неделе.

«Я буду там, если это будет необходимо, но почему это так важно? Тот факт, что мы ладим с генералами и адмиралами? Насколько я помню, я президент мира. Хорошо ладить с людьми. Вы ведете себя так, будто это плохо», — сказал Трамп.

Также президент поинтересовался, разве не здорово, что люди со всего мира приезжают в США. Разделил точку зрения главы Белого дома и вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Нет ничего особенного в том, что генералы, которые подчиняются президенту США, приходят на встречу с министром. Мне кажется странным, что из этого сделали такую большую новость», — развел руками он.