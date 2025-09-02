Трамп не исключил возобновления работы психбольниц для борьбы с преступностью

Американское правительство может возобновить работу психиатрических больниц в рамках мер по борьбе с преступностью. Об этом порталу Daily Caller заявил президент США Дональд Трамп.

Он ответил на вопрос о том, допускает ли Белый дом возможность возобновления работы психиатрических больниц для людей с серьезными душевными расстройствами, чтобы сократить уровень преступности в стране.

«Да. <…> Такие штаты, как Нью-Йорк и Калифорния выпустили их в общество, потому что они не могли позволить себе [психбольницы]», — подчеркнул американский лидер.

Он также назвал тяжелой ситуацию в стране в сфере здравоохранения. По мнению Трампа, происходящее сильно влияет на безопасность граждан.

Ранее RT со ссылкой на расписание американского лидера анонсировал его заявление. Президент выступит с речью в Овальном кабинете 2 сентября в 21:00 по московскому времени. Тему обращения издание не озвучило.