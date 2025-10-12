Трамп назвал украинский импичмент фальсификацией

Трамп заявил, что в 2019 году импичмент против него сфабриковали

Президент США Дональд Трамп назвал фальсификацией попытку импичмента против него во время первого срока пребывания на посту главы государства в 2019 году. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Мошенничество с импичментом по украинскому делу против меня было гораздо более крупной и незаконной мистификацией, чем Уотергейт», — написал он.

Трамп считает, что эта фальсификация по своим масштабам превзошла уотергейтский скандал. По его словам, сенатор-демократ Адам Шифф проявил «коррумпированность», ведь в ходе процесса были нарушены многие законы.

Глава Белого дома выразил надежду, что соответствующие инстанции, в том числе конгресс США, расследуют это дело.

В январе 2021 года палата представителей обвинила Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу после беспорядков в Капитолии. Сенат рассматривал дело уже после окончания его президентского срока. Политика оправдали.