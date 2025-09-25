Трамп назвал саботажем отключение эскалатора в ООН во время его визита

Президент США Дональд Трамп назвал тройным саботажем ООН отключение эскалатора, неполадки в работе телесуфлера и аудиосистемы в зале во время его визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Свое негодование он выразил в соцсети Truth Social.

Трамп застрял на эскалаторе в штаб-квартире ООН, когда приехал для участия в дебатах Генассамблеи ООН.

«Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно», — написал он.

По словам главы Белого дома, он и его супруга Мелания чуть было «не упали лицом на острые края стальных ступеней», когда эскалатор резко остановился. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что Трамп крепко держался за поручни.

Кроме того, аудиосистему в зале отключили, поэтому мировые лидеры не могли слышать речь президента США без наушников для перевода. Также произошли сбои в работе телесуфлера.

Трамп добавил, что направит письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием провести расследование произошедшего. Президент США предположил, что записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, поэтому их нужно изучить.