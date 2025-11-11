Трамп назвал Белый дом неподходящим местом для приема Си Цзиньпина

Белый дом в текущем состоянии является неподходящей площадкой для приема председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом телеканалу Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он посчитал, что резиденция не подходит для масштабных дипломатических мероприятий, потому что ее пространство сильно ограничено. Трамп обратил внимание, что необходимо обсудить, какие площадки для этого можно использовать.

Президент добавил, что его жене Меланье не понравилось решение снести восточное крыло Белого дома ради строительства бального зала, но теперь она смирилась.

«Она очень умная, если вы сейчас ее спросите, она скажет, что все отлично», — уточнил лидер США.

Ранее Трамп встретился в Белом доме с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа. Переговоры прошли в закрытом формате, пресс-конференция по итогам не проводилась. Темой встречи стали перспективы присоединения Сирии к международной коалиции по борьбе с ИГ* и возможное смягчение санкций.