Трамп начал гримасничать и кряхтеть во время публичного выступления

Бывший президент США Дональд Трамп начал неожиданно издавать странные звуки и гримасничать во время публичного выступления. Кадры с его странным поведением попали в эфир телеканала Sky News .

Трамп выразил свое недоумение допуском трансгендеров* в женский спорт. Он напомнил об одном из поединков по боксу, вероятно, имея в виду бой между Иман Хелиф и Ян Лю, и начал гримасничать, выражением лица изображая состояние одной из спортсменок после удара.

Затем американский лидер решил с помощью пантомимы показать, как трансгендер* пытается поднять штангу. Трамп корчил лицо, пучил глаза и громко кряхтел, произнося нечто нечленораздельное.