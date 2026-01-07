Трамп начал гримасничать и кряхтеть во время публичного выступления
Бывший президент США Дональд Трамп начал неожиданно издавать странные звуки и гримасничать во время публичного выступления. Кадры с его странным поведением попали в эфир телеканала Sky News.
Трамп выразил свое недоумение допуском трансгендеров* в женский спорт. Он напомнил об одном из поединков по боксу, вероятно, имея в виду бой между Иман Хелиф и Ян Лю, и начал гримасничать, выражением лица изображая состояние одной из спортсменок после удара.
Затем американский лидер решил с помощью пантомимы показать, как трансгендер* пытается поднять штангу. Трамп корчил лицо, пучил глаза и громко кряхтел, произнося нечто нечленораздельное.
Также Трамп рассказал, что его жена Мелания крайне негативно относится к подобным выходкам, не одобряя в том числе и его победные танцы на публике.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.