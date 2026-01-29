Трамп лично попросил Путина не наносить удары по Киеву
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить удары по Украине на фоне сильных морозов. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. <…> И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно», — отметил американский лидер.
Дату разговора он не уточнил. Многие, по его утверждению, предупреждали о возможном отказе со стороны Москвы.
«Но он это сделал, и мы очень рады, что он это сделал», — сказал Трамп.
Также президент США добавил, что реакция Украины на эту информацию была эмоциональной. По его словам, украинцы почти не поверили, но были очень счастливы.
При этом в Кремле оставили без комментариев вопрос о якобы достигнутых договоренностях по энергетическому перемирию между Россией и Украиной.