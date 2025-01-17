Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Синьхуа сообщило о телефонном разговоре между Трампом и Си Цзиньпином

Фото: РИА «Новости»

Лидер Китая Си Цзиньпин и избранный президент США Дональд Трамп поговорили по телефону. Об этом сообщило информагентство Синьхуа.

Содержание разговора не сообщается.

В декабре Трамп направил китайскому лидеру приглашение на инаугурацию, но тот отказался. Вместо Си Цзиньпина, предположительно, Китай на церемонии представят посол в США и его супруга. По одной из версий, избранный президент США пренебрег официальными дипломатическими каналами и тем самым застал китайского лидера врасплох.

При этом Си Цзиньпин в ноябре, после победы Трампа на президентских выборах, заявил, что готов работать с новой американской администрацией, чтобы расширять сотрудничество и урегулировать сложившиеся разногласия между странами.

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