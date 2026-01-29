Трамп дважды произнес название «Киев» по-русски, вопреки украинским правилам

Президент США Дональд Трамп во время заседания своей администрации дважды произнес название украинской столицы как «Киев», а не «Киив». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Привычное русскому уху название прозвучало, когда он упомянал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и своей просьбе воздержаться от ударов по украинской столице.

Журналисты отметили, что ранее вариант «Киев» долгое время использовали в англоязычной речи, однако после обострения ситуации на Украине, власти страны и ряд СМИ стали продвигать произношение «Киив» как предпочтительное.

В западных и украинских СМИ это часто связывали с отказом от форм, которые, по их мнению, ассоциировались с российским влиянием.

Ранее Трамп заявил о том, что президент России согласился на неделю прекратить удары по Украине на фоне сильных морозов. Представители Кремля оставили вопрос без комментариев.