Товарооборот России и ЕС по итогам апреля упал до минимума января 2000 года

Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до отметки 5,6 миллиарда евро, сообщило РИА «Новости» . Из расчетов агентства по данным евростата следует, что это минимум с января 2000 года.

В апреле торговля России с ЕС сократилась на 6% (до 5,6 миллиарда евро) по сравнению с данными за март. Такой показатель — минимальный с января 2000 года, когда двусторонний товарооборот составлял 5,3 миллиарда евро.

Главным образом РФ продавала ЕС газ, хотя в апреле поставки топлива сократились на 5% — до 1,15 миллиарда евро. Далее следуют железо и сталь (на 288,5 миллиона евро), а также нефтепродукты (на 248 миллионов евро).

Продажи европейских товаров в Россию выросли на 6% в месячном выражении (до 2,9 миллиарда евро), отметило агентство. Основой экспорта из ЕС стала продукция фармацевтической отрасли — в апреле ее поставки подросли до 760 миллионов евро (+16%).

Также серьезную долю занимают поставки оборудования (303 миллиона евро) и оптических инструментов (186,5 миллиона евро).