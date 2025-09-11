Товарооборот между Россией и Киргизией увеличился на 14% за первую половину 2025 года

Директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Алексей Михайлов сообщил в беседе с RT о значительном увеличении товарооборота между Россией и Киргизией за последние пять лет — рост составил 2,5 раза.

«Если говорить о показателях товарооборота, то за последние пять лет они значительно выросли. Видим темп порядка 2,5 раза роста. Доля импорта выросла в 4,2 раза», — заявил Михайлов в интервью.

Также он подчеркнул, что за 2024 год товарооборот увеличился на 13%, а за первую половину 2025 года — на 14%.

Глава киргизского МИД Жээнбек Кулубаев ранее отметил, что товарооборот между Киргизией и Россией достиг уровня, близкого к пяти млрд долларов в год.