Товарооборот между Россией и Евросоюзом впервые достиг минимума с 1999 года

Товарооборот России и Евросоюза в июне опустился ниже пяти миллиардов евро. Такие показатели зафиксировали впервые с осени 1999 года, сообщило РИА «Новости» .

По данным Евростата, объем торговли в июне по сравнению с маем уменьшился на 10% — до 4,9 миллиарда евро. В последний раз похожий показатель был в 1999 году — тогда фиксировали товарооборот в 4,6 миллиарда евро, сообщил RT.

Больше всего сократилась торговля России с Португалией. Товарооборот с ней упал в 4,3 раза, до 13,2 миллиона евро. Также спад торговли наблюдался с Чехией и Ирландией.

В агентстве добавили, что с некоторыми странами Евросоюза Россия стала торговать активнее. Примерно на 15% увеличился товарооборот с Болгарией и Румынией. Рост торговли также фиксировали с Нидерландами, Францией, Хорватией, Австрией, Венгрией и Литвой.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал, что товарооборот России с государствами Шанхайской организации сотрудничества за 2023 год увеличился почти на 25%. Страны-участницы ШОС вложили в российский ВВП примерно 10,2 миллиарда долларов, указал он.