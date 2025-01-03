Токаев указал на поступок Назарбаева, который предрешил кризис в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об ошибках своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Две из них предопределили кризис власти в стране, сказал лидер республики в беседе с газетой «Ана тiлi» .

По словам Токаева, нельзя отрицать достижения Назарбаева на посту президента, но случались и крупные ошибки. Даже после ухода в отставку он «не отличался политической деликатностью».

«Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявления Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года, <…> а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года», — указал президент Казахстана.

На заседании Astana Club Назарбаев говорил о своем потенциальном возвращении в резиденцию Акорда.

Ранее Токаев рассказал об отношениях экс-президента Казахстана с Владимиром Путиным. Встречи с главой России «крайне важны» для Назарбаева.