Токаев сделал срочное поручение из-за событий на Украине

В Казахстане из-за эскалации конфликта на Украине усилят меры безопасности. Об этом распорядился президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщил в Facebook* его пресс-секретарь Берик Уали.

«Для нашего государства главная стратегическая цель — сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», — сказал он.

Уали заявил, что ситуация в Казахстане находится под контролем. Он сообщил о поручении Токаева премьер-министру, главе администрации президента, руководителям силовых структур и городов срочно усилить меры безопасности основных военных и гражданских объектов. Пресс-секретарь связал это с ухудшением ситуации вокруг Украины.

В 2022 году Токаев попал в базу украинского сайта «Миротворец» за то, что не осудил публично проведение спецоперации. Впоследствии он поддержал мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта.

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