Тюремщица проносила заключенному наркотики и забеременела от него

Надзирательница тюрьмы завела роман с заключенным, которого осудили за грабежи. Преступник проходил реабилитацию в спецотделе тюрьмы от наркотической и алкогольной зависимости, где работала Эмбер Клавелл, сообщило издание Daily Star.
Женщина стала проносить возлюбленному в тюрьму запрещенные вещества, пряча их в бюстгальтере. Потом между ними начались сексуальные отношения. Клавелл, у которой уже есть двое маленьких детей, забеременела. Она рассказала об этом коллеге.
Руководство тюрьмы узнало о связи с заключенным и уволило Клавелл. Женщина свою вину признала. Суд назначил ей 200 часов общественных работ. Мировой судья принял во внимание тот факт, что до этого у нее не было судимостей.
Похожая история произошла в Великобритании. Сотрудница тюрьмы родила ребенка от заключенного. В наказание за отношения с преступником ее отправили на два года в тюрьму.
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