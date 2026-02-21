Тюменский строительно-индустриальный кластер заключил соглашение о партнерстве с Китаем

Тюменский строительно-индустриальный кластер подписал соглашение о партнерстве и взаимном представительстве с Китаем. Об этом сообщил журналист Ura.ru , присутствовавший на мероприятии.

Член центра «ШОС — Будущее» отметил, что создание взаимного представительства позволит организовать постоянную площадку для ведения переговоров в китайской экспериментальной зоне.

«Это позволит искать и привлекать китайских партнеров для реализации проектов на российской стороне, а также представлять российский бизнес на территории Китая», — объяснил эксперт.

Подписание прошло в «Конторе пароходства». Теперь ассоциация получит прямой доступ к китайскому рынку и потенциалу стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).