Тимми вышел на связь. Спасенный горбатый кит подал первый сигнал из океана

Датчик на спасенном ките Тимми начал передавать данные о его местоположении

Специальный датчик, установленный на горбатом ките по кличке Тимми, начал транслировать координаты животного после его выпуска в Северное море. Об этом сообщило немецкое издание Bild .

Прибор зафиксировал первые сигналы во второй половине дня в субботу, 2 мая. Специалисты смогли отследить перемещение кита спустя несколько часов после того, как его выгрузили с борта спасательной баржи примерно в 70 километрах от датского побережья.

Вероятно, устройство работает с перебоями. Данные о местоположении кита появляются спорадически. Будет ли действовать трекер через несколько дней, неизвестно.

Полученных данных хватило, чтобы понять — Тимми не дезориентирован. Он не стал оставаться на месте, а взял верный курс вглубь моря.

История спасения горбача стала одной из самых обсуждаемых тем в Европе. Кит оказался в ловушке на мелководье у балтийских берегов Германии, где его шансы на выживание были минимальны.

Чтобы помочь Тимми, была организована сложная логистическая операция.

Подобные спасательные миссии проводятся крайне редко из-за веса животного (взрослый горбач может весить более 30 тонн) и риска травмировать его внутренние органы при подъеме из воды.

Тимми перевозили на барже, заполненной водой и выложенной специальными мягкими матами, чтобы минимизировать давление на скелет.