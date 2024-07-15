The Daily Mail: Байден совершил несколько оговорок после сообщения о покушении на Трампа

Действующий президент США Джо Байден совершил несколько оговорок, когда выступил с обращением к нации после сообщения о покушении на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом написало издание The Daily Mail.
Лидер США назвал урну для голосования «урной для боя», а 45-го президента — «бывшим Трампом».
«В своем шестиминутном обращении президент допустил несколько вопиющих оговорок», — процитировал сайт kp.ru журналистов.
Байден также добавил, что политическим страстям в стране «пора утихнуть».