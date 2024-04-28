Тело умершего на Кубе гражданина Канады по ошибке отправили в Россию | 360°

Мир 28 апреля 2024, 10:41 Тело умершего на Кубе гражданина Канады по ошибке отправили в Россию CTV News: тело умершего на Кубе 68-летнего канадца по ошибке отправили в Россию

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Тело скончавшегося на Кубе от остановки сердца Фараджа Аллаха Жаржура по ошибке отправили не на родину, а в Россию. Об этом сообщил телеканал CTV News со ссылкой на его родственников.

Семья Жаржура из Монреаля рассказала, что тело мужчины возвращается в Канаду после того, как его отправили в Россию. По данным телеканала, родным погибшего сначала отправили тело не Жаржура, а неизвестного россиянина.

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Жаржур скончался 22 марта на курорте Варадеро. В МИД Канады заявили, что работают вместе с властями Кубы по возвращению его тела. Глава внешнеполитического ведомства Кубы Бруно Родригес Паррилья извинился перед коллегами из Канады за репатриацию тела россиянина.

В феврале во время отпуска на Бали утонул 37-летний россиянин.