Тела умерших предложили растворять и сливать в канализацию

Британские ученые предложили новый способ захоронения людей, оставляющий меньший углеродный след по сравнению с кремацией. Они выступили за водную кремацию или ресомацию, сообщило The Guardian.

По данным издания, умерших людей предлагают подвергать водной кремации вместо стандартного сжигания. Для этого тело заворачивают в шерстяной саван и помещают в «био-мешочек», сделанный из кукурузного крахмала.

Потом умершего человека опускают в стальной резервуар, заполняя его смесью воды и щелочи при температуре до 160 градусов. Разложение тела на базовые элементы проходит в течении 10 часов. Полученные вещества сливаются в канализацию.

Частично сохранившиеся кости скелета измельчают и передают родственникам в погребальной урне. Такой способ погребения называется росомация или аквамация. Данную практику уже узаконили в большинстве штатов США, Канаде и Южной Африке.

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