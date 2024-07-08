Тела семи человек обнаружили после обрушения жилой многоэтажки в Индии

Обрушение шестиэтажного жилого дома произошло в индийском городе Сурат. Не обошлось без жертв, сообщил Times of India.

Под обломками строения обнаружили тела семи человек. Спасти из-под завалов удалось 20-летнюю девушку. Пострадавшую госпитализировали.

Известно, что ранее от владельцев здания требовали эвакуировать жильцов. Причина была связана с выявлением существенных конструктивных дефектов, добавил сайт kp.ru.

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