Таможенники в Италии изъяли посылку с черепом исчезающего вида медведей

В грузовом терминале аэропорта Мальпенса таможенники вскрыли посылку из Боснии и Герцеговины с незадекларированной шкурой и черепом бурого медведя. Трофеи изъяли, сообщила пресс-служба Финансовой гвардии Италии.

Сотрудники зоны таможенного контроля обнаружили подозрительную посылку из Боснии и Герцеговины. Отправитель задекларировал ее как «охотничьи трофеи». Они вызвали офицеров Таможенного и монопольного агентства Италии и оперативного отдела CITES группы Мальпенской финансовой гвардии, чтобы провести дополнительную проверку.

Распаковав груз, таможенники увидели шкуру и череп бурого медведя вида Ursus arctos. Он входил в список охраняемых Вашингтонской конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, а также подпадал под действие регламента ЕС № 338/97. Отправитель задекларировал трофеи не так, как следовало, и не приложил никакой документации, поэтому содержимое посылки изъяли.

Ранее в этом же аэропорту остановили партию наркотиков. Злоумышленники спрятала порошок в кофейных зернах, а отправителем указали Сантино Д’Антонио — тезку криминального авторитета из фильма «Джон Уик-2».