Такер Карлсон обнародовал новое интервью из России | 360°

Мир 09 мая 2024, 04:05 Такер Карлсон обнародовал новое интервью из России Такер Карлсон провел интервью с экс-помощницей Байдена Тарой Рид РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон взял новое интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Джо Байдена Тары Рид. Эта встреча произошла, вероятно, во время его февральского визита в Москву. Запись разговора доступна на сайте журналиста.

«После того, как Рид обвинила Байдена в сексуальном насилии над ней, она и ее семья стали мишенью правительства США, и она была вынуждена вернуться в Россию», — написал Карлсон в Telegram-канале.

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В ролике Рид рассказала Такеру о том, что пропустила выпускной вечер и свадьбу дочери из-за своего изгнания из Соединенных Штатов. Также она поведала о страхе преследования и пообещала продолжать борьбу за привлечение к ответственности своего экс-начальника.

Ранее создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону. В беседе с журналистом он признался, что больше 10 лет назад миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи.