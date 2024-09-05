Тайский генпрокурор рассказал о поддержке туристов в стране

Для поддержки туристов в Таиланде и защиты их прав правительство государства создало туристическую полицию. Об этом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке заявил генпрокурор страны Амнат Теттярренрак в беседе с газетой «Известия» .

Он отметил, что специальные подразделения при полиции должны обеспечить безопасность путешественников в Таиланде. Самые распространенные преступления в государстве — это наркотики и торговля людьми.

По словам Теттярренрак, правоохранители стремятся исключить такие правонарушения с помощью эффективности расследований, осуждения преступников, уголовного преследования и возбуждения дел в отношении чиновников, замешанных в подобных деяниях.

Для успешной борьбы со злоумышленниками, торгующими людьми, в Таиланде сформировали специальные органы, которые занимаются такими расследованиями.

Ранее полиция в Таиланде нашла тело россиянина, зарезанного в доме на острове Пхукет. Там иностранцы часто покупали наркотические вещества.