Тайфун «Тапа» обрушился на юг Китая: эвакуировали более 60 тысяч человек

«Синьхуа»: из-за тайфуна «Тапа» в Китае эвакуировали более 60 тысяч человек

Более 60 тысяч человек эвакуировали в городском округе Цзянмэнь в китайской провинции Гуандун из-за тайфуна «Тапа». Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные органы по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий.

Тайфун в понедельник, 8 сентября, достиг южного побережья КНР.

«Более 60 000 человек из опасных районов города Янцзян эвакуировали. Все временные пункты размещения открыли», — уточнили в материале.

В зоне бедствия работают аварийно-спасательные команды общей численностью 3,3 тысячи человек и специальная техника.

В публикации добавили, что тайфун принес проливные дожди и порывистый ветер — до 30 метров в секунду.

В конце августа тайфун обрушился на остров Хайнань. Ветер был таким сильным, что вылетали окна.