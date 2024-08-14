Сын Байдена писал в посольство в Италии ради помощи для украинской газовой компании

NYT: Хантер Байден писал послу в Италии в поисках помощи для украинской Burisma

Фото: РИА «Новости»

Сын президента США Хантер Байден в 2016 году обращался в посольство страны в Италии в поисках финансовой помощи для украинской газовой компании Burisma, где он занимал пост в совете директоров. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Сын Байдена искал помощь в правительстве США для его потенциального проекта, пока Джо занимал пост вице-президента. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные интервью и записи разговоров», — отметили журналисты.

Также они выяснили, что Байден-младший в 2016 году направил как минимум одно письмо послу США в Италии в интересах компании Burisma. При этом представитель дипломатической миссии уклонился от прямого ответа на просьбу об оказании помощи, сославшись на необходимость консультаций с Министерством торговли Соединенных Штатов.

Журналисты подчеркнули, что в тот период Джо Байден не знал, что его сын от лица украинской компании обращался в посольство.

Ранее стало известно, что сын Байдена также получал крупные суммы от румынского бизнесмена.

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