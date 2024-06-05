Сын американского миллионера тайно снимал секс-видео своих гостей

В США суд присяжных признал виновным 28-летнего Митчелла Васека — сына миллионера Дона Васека, основателя сети магазинов и АЗС Buc-ee’s. Мужчину обвинили в тайной съемке интимной жизни его гостей, сообщило издание USA Today .

По данным журналистов, Васек закупил более 10 шпионских камер и другого оборудования для слежки. Их он установил в туалетах и ванных комнатах своих домов. Без ведома гостей вуайерист снимал, как они ходят в туалет, принимают душ или занимаются сексом. Это открылось случайно: одна из гостей Васека заметила объектив камеры внутри зарядочного порта в ванной комнате.

Осенью 2023 года Васека арестовали по обвинению в видеослежке за 13 потерпевшими. Ему грозит до двух лет лишения свободы за каждый пункт обвинения. Всего в обвинительном заключении насчитали 28 случаев незаконной съемки.

Ранее американский вуайерист попался на взорвавшейся камере. Мужчина прикрепил гаджет к ботинкам, чтобы «заглядывать» женщинам под юбки. Но видеокамера взорвалась и повредила ему ногу.