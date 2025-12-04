Свадьба малоимущих пар в Индии обернулась дракой за бесплатные чипсы

Масштабная свадебная церемония для 383 малообеспеченных пар, прошедшая в индийском штате Уттар-Прадеш, превратилась в массовую потасовку. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на Mothership.

Организованное местными властями мероприятие завершилось беспорядком вскоре после завершения официальной части праздника, когда организаторы решили устроить праздничное угощение гостей.

Желая захватить побольше бесплатных чипсов, участники торжества устроили настоящую борьбу за еду, хватая и пряча лакомства под одеждой, а также вынося большие упаковки. В результате пострадал ребенок, на которого опрокинули горячий чай.