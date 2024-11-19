Супругу россиянина Лихтенштейна приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США

Жену осужденного в США гражданина России Ильи Лихтенштейна Хизер Морган приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за содействие мужу. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Лихтенштейн и Морган в 2023 году признали свою вину в отмывании похищенных биткоинов стоимостью в несколько миллиардов долларов. Россиянина приговорили к пяти годам лишения свободы.
«Федеральный суд приговорил Морган к 18 месяцам тюрьмы за содействие супругу в отмывании части 120 тысяч биткоинов», — отметили журналисты.
Лихтенштейн и Морган арестовали в феврале 2022 года. Власти США конфисковали у них более 95 тысяч украденных биткоинов с криптовалютных кошельков. На момент ареста изъятые средства оценивались около 3,6 миллиарда долларов. По версии обвинения, супружеская чета пыталась «отмыть» порядка 119 тысяч украденных биткоинов.
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