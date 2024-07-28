Супруги из России стали жертвами аварии с пьяным водителем в Абхазии

МВД Абхазии: двое россиян погибли в смертельном ДТП

Фото: РИА «Новости»

Двое граждан России погибли в Абхазии из-за аварии с участием местного водителя, который сел пьяным за руль. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

ДТП произошло в Гагрском районе, на 12-м километре трассы Псоу — Ингур. Врио начальника ГАИ Дамей Авидзба подтвердил, что водитель-абхазец выехал на встречку и столкнулся с иномаркой, в которой находились супруги-россияне и два ребенка.

Взрослые погибли, а дети получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Гагры. По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело.

Ранее автомобильная авария произошла в Удмуртии — пьяный 16-летний подросток за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате погибла пассажирка — 19-летняя девушка. Водитель и находившийся в салоне 13-летний мальчик не пострадали.

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