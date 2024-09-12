Супруга президента Франции Макрона появится в сериале «Эмили в Париже»

Супруга французского лидера Эммануэля Макрона Брижит согласилась принять участие в популярном проекте Netflix. Об этом сообщил сайт therussiannews.ru со ссылкой на The Guardian .

Известно, что первая леди Франции была задействована в съемках сериала «Эмили в Париже». Жене президента досталась эпизодическая роль. В картине она сыграла саму себя.

Создатель киноленты Даррен Стар отметил «большой талант» Брижит Макрон. Премьера сериала намечена на 12 сентября.