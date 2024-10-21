Daily Mail: суперкомпьютер предупредил о третьей мировой и крахе США в 2032 году

Экономический прогнозист-самоучка и осужденный преступник Мартин Армстронг заявил, что мир в ближайшее время погрузится в третью мировую войну, которая к 2032 году приведет к краху США. Такие выводы, сообщила газета Daily Mail , он сделал на основе данных суперкомпьютера «Сократ».

Армстронг запрограммировал суперкомпьютер на мониторинг мировых новостных лент и поиск фундаментальных событий, которые связаны с мировыми тенденциями. Он предположил, что конфликт на Украине перерастет в более масштабный и обретет международный характер.

«Всегда наблюдаются явное движение капитала до начала или расширения конфликта, как это может произойти в случае с ситуацией на Украине», — подчеркнул прогнозист.

По его словам, сейчас суперкомпьютер собирает отчеты со всего мира и составляет более тысячи прогнозных документов ежедневно. «Сократ», заметил Армстронг, допустил эскалацию на Украине в 2025 году, а разрешение конфликта — в 2027-м.

Суперкомпьютер также проанализировал вероятное будущее США после президентских выборов. Дональда Трампа сам эксперт-самоучка счел антивоенным кандидатом и отметил, что в случае его победы Соединенные Штаты действительно могут прекратить финансировать ВСУ.

Нынешняя государственная система США, по мнению Армстронга, рухнет в 2032 году. Причем неважно, за кого из кандидатов в президенты проголосуют американцы.

Мартин Армстронг — противоречивая фигура. Он заработал себе репутацию в 80-90-х годах, а потом провел 11 лет в тюрьме за обман инвесторов на 700 миллионов долларов. Его деятельность описали как «финансовую пирамиду стоимостью в три миллиарда долларов».