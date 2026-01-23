«Супердорогой ужин в Брюсселе». Фицо раскритиковал внеочередной саммит Евросоюза

Наспех организованный саммит Евросоюза — это просто супердорогой ужин в Брюсселе. Такое заявление в соцсетях сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В видеообращении словацкий премьер рассказал, что снова летит в Брюссель, но завидовать совершенно нечему. Внеочередное заседание собрал председатель Евросовета Антониу Кошта, чтобы уменьшить панику некоторых членов ЕС.

«Однако без того, чтобы мы принимали решения или знали, когда закончим, просто супердорогой ужин в Брюсселе, если возьмем расходы на правительственный борт и неподготовленный саммит», — отметил Фицо.

Премьер Словакии выразил надежду, что встреча ЕС не продлится до утра.

На внеочередном саммите лидеры стран ЕС планируют обсудить контрмеры на предполагаемые действия США в рамках спора по Гренландии.

На фоне угроз президента Дональда Трампа Европарламент решил приостановить процедуру запланированной ратификации торгового соглашения ЕС — США.