Судно с украинским экипажем затонуло в Черном море

Maritime: грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море

У побережья Болгарии в Черном море затонуло грузовое судно Eileen с десятью украинскими моряками на борту. Об этом сообщил болгарский информационный портал Maritime .

Судно подало сигнал бедствия после того, как получило пробоины в 260 километрах от берега. Экипаж экстренно покинул корабль на двух спасательных плотах.

Для спасения моряков направили пограничный корабль и вертолет ВМС Болгарии. В операции также участвовали румынские и турецкие суда.

Всех десятерых моряков обнаружили и подняли на борт турецкого судна. Спустя некоторое время судно Eileen полностью затонуло.

Причины произошедшего ЧП пока остаются неизвестными.

