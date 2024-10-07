Судно с удобрениями из России не пустили в порты ЕС для ремонта

Судно MV Ruby с грузом аммиачной селитры на борту не пускают в европейские порты для ремонта из-за угрозы взрыва. Судно следует из порта Кандалакша в Мурманской области в Африку, об этом сообщило американское издание The New York Times.
Судно принадлежит мальтийской компании Ruby Enterprise, на его борту находится около 20 тонн нитрата аммония, используемого в производстве удобрений. В рейсе судно село на мель и получило повреждения.
В норвежском потру его осмотрели 1 сентября и перенаправили в другой порт на ремонт. Но с тех пор ни один порт не принимает судно якобы из-за опасения, что груз может взорваться. Прецедентом послужила катастрофа в Ливане в 2020 году, когда в порту Бейрута взорвалось 2,75 тысячи тонн нитрата аммония. По информации NYT, MV Ruby перевозит в 7,5 раз больше взрывоопасного вещества.
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