Судью ООН приговорили к шести годам за принуждение к рабскому труду

Судью механизма Организации Объединенных Наций Лидию Мугамбе из Уганды приговорили к тюремному сроку за принуждение соотечественницы к рабскому труду. Об этом сообщила газета The Guardian .

Суд в Великобритании постановил, что 50-летняя Мугамбе «самым вопиющим образом» воспользовалась своим статусом по отношению к угандийке. Это произошло, когда Лидия проходила обучение на доктора юридических наук в Оксфордском университете.

Мугамбе лишила женщину постоянной работы и заставила ее быть горничной, а также бесплатно ухаживать за детьми. Судью ООН приговорили к сроку на шесть лет и четыре месяца. Половину назначенного наказания Мугамбе проведет в тюрьме, оставшуюся часть она будет отбывать условно.

В Великобритании к трем годам и девяти месяцам заключения приговорили бывшую сотрудницу тюрьмы. Она завела романы с двумя преступниками и передавала им данные о расследованиях.