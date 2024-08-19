Судья заковал в наручники уснувшую на экскурсии школьницу

Судья решил проучить 15-летнюю школьницу, уснувшую на экскурсии по суду. На девочку надели тюремную робу, наручники и посадили на скамью подсудимых. Ей пришлось просидеть в таком виде два часа, сообщило Detroit Free Press.

Это произошло в Детройте, штат Мичиган. Посетителям экскурсии рассказывали, как проходит судебное заседание. В какой-то момент девочка уснула. Судья сначала сделал ей замечание, а потом приказал надеть на нее тюремную одежду.

Во время слушания судья пригрозил ей тюремным сроком. Потом он заставил подростков проголосовать, нужно ли отправить девочку за решетку.

Представитель власти объяснил свое решение тем, что подросток не проявила должного уважения к суду. По словам матери девочки, ее дочь сильно напугана и разочарована в товарищах. Судью отстранили от работы и отправили на переобучение.

Ранее американская учительница занималась сексом со школьником на экскурсии и на парковках. Теперь ей грозит пожизненный срок.