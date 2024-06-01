Захарова обвинила фонд Клуни в русофобии и травле российских журналистов

Заявление фонда Клуни о необходимости ареста работающих в Европе российских журналистов — это травля по политическим мотивам. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Про чету Клуни Захарова отметила, что они готовы делать деньги на чем угодно. В их понимание защита журналистов — это травля и уголовное преследование по этническому принципу.

«За русофобию на Западе хорошо платят. <…> Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», — резюмировала Захарова.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что фонд Клуни попытается возбудить уголовные дела против российских журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными идеи фонда Клуни добиться ареста российских журналистов.